На реке Кама в Татарстане обнаружили браконьерский стан

Инспекторы Госкомитета по биоресурсам Татарстана вместе с сотрудниками Росприроднадзора и Линейного управления МВД России на транспорте провели рейд по выявлению незаконной добычи водных ресурсов в Чистопольском районе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, на реке Кама выявлен факт самовольной постройки, где были найдены больше 20 орудий для рыбной ловли. Владелец не смог предоставить документы на право собственности, поэтому все имущество было конфисковано сотрудниками Госкомитета.

По предварительной оценке, сумма предотвращенного ущерба составила более 400 тысяч рублей. Также начато административное расследование по факту незаконного захвата водной акватории.

Всего с момента создания Республиканского совета на территории республики выявлено 83 браконьерских стана, из которых 63 ликвидировано по решению суда.

В мае полицейские в Менделеевском районе Татарстана установили двух браконьеров, которые занимались незаконным ловом рыбы при помощи рыболовной сети длиной 90 м.



Ольга Плешкова