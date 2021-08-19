Партнер Гафарова сообщил о его госпитализации

Предпринимателя из Набережных Челнов, основателя фонда Gafarov and Partners LTD Эрика Гафарова госпитализировали. Об этом сообщил его партнер Денис Ахметшин. На это обратил внимание блогер Андрей Алистаров.

— У меня сегодня день рождения, спасибо всем, кто не забыл. Встретили мы его не совсем обычно. Поэтому самым лучшим подарком будет, если вы просто помолитесь. Спасибо, — говорится в stories в Instagram Ахметшина.

Фото: instagram.com/andrey_alistarov

Алистаров заподозрил, что госпитализация Гафарова может быть инсценировкой.

В июле уголовное дело по статье «Мошенничество», возбужденное в отношении челнинского бизнесмена Эрика Гафарова, его партнеров и их фонда «Гафаров и партнеры», приостановили «в связи с розыском» самих «партнеров».

