Байден берет на себя ответственность за все решения, принятые властями США в отношении Афганистана

Президент США Джо Байден и представители администрации, ответственные за вопросы национальной безопасности, берут на себя ответственность за все решения, которые приняло правительство страны в отношении Афганистана.

Журналисты в Белом доме задали вопрос, берет ли глава государства ответственность за решение о выводе американских войск из Афганистана и «весь хаос, который происходил во время эвакуации» и то «кровопролитие, которое, возможно, прямо сейчас происходит», пишет ТАСС. На этой последовал положительный ответ помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

Он обратил внимание, что лица, отвечающие за национальную безопасность государства, коллективно берут ответственность за все решения. При этом он акцентировал, что делается это как в отношении хороших, так и тех, что «не приносят идеальных результатов».

Напомним, США вывели свои войска из Афганистана. Спустя некоторое время, 15 августа, после взятия Кабула талибами*, президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. Новая власть уже заявила о планах воссоздания Исламского Эмирата Афганистан.

Сегодня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщили, что Европейский союз признает, что «Талибан»* победил в войне в Афганистане. Однако речи об официальном признании новых властей страны не идет.

*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

Татьяна Демина