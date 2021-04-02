В казанских автобусах в марте выявили почти 9 тысяч пассажиров без масок
В общественном транспорте Казани в марте выявили 8 948 пассажиров — нарушителей масочного режима. Все пассажиры надели маски после замечания, сообщает Комитет по транспорту Казани.
Всего ревизоры проверили 12 455 единиц общественного транспорта на 373 контрольных точках. Профилактические проверки продолжаются, кондукторы продолжают следить за соблюдением требований Роспотребнадзора.
Напомним, с начала марта казанцы оставили 95 жалоб на кондукторов общественного транспорта в рамках акции «Народный контролер», 72 из них связаны с оплатой проезда.
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