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В Казани встали трамваи №5 и №5а из-за столкновения трех автомобилей

18:52, 05.08.2021
В Казани встали трамваи №5 и №5а из-за столкновения трех автомобилей
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани остановилось движение трамваев №5 и №5а. Об этом в 19.48 сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Трамваи встали из-за аварии — на перекрестке проспект Победы — Ломжинская столкнулись три машины, объяснили на предприятии.

UPD от 19.01. Движение трамваем на проспекте Победы восстановили. Задержка составила 29 минут, сообщили в «Метроэлектротрансе».

Во вторник, 3 августа, трамваи маршрутов №5 и 5а встали в Казани на улице Тукая, 125. Это произошло из-за обрыва контактной сети.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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