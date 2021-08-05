В Казани встали трамваи №5 и №5а из-за столкновения трех автомобилей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани остановилось движение трамваев №5 и №5а. Об этом в 19.48 сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Трамваи встали из-за аварии — на перекрестке проспект Победы — Ломжинская столкнулись три машины, объяснили на предприятии.

UPD от 19.01. Движение трамваем на проспекте Победы восстановили. Задержка составила 29 минут, сообщили в «Метроэлектротрансе».

Во вторник, 3 августа, трамваи маршрутов №5 и 5а встали в Казани на улице Тукая, 125. Это произошло из-за обрыва контактной сети.



Татьяна Демина