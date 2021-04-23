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ФИФА включила Пустовойтову в список судей на Олимпийские игры в Токио

19:45, 23.04.2021
ФИФА включила Пустовойтову в список судей на Олимпийские игры в Токио
Фото: vk.com/fcska

Российская судья Анастасия Пустовойтова указана в списке арбитров для работы в футбольном турнире, который пройдет в рамках Олимпийских игр в Токио летом 2021 года. Соответствующую информацию опубликовала Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА).

Пустовойтова вошла в список в качестве главного арбитра. Среди помощников указана еще одна российская судья, лайнсмен Екатерина Курочкина.

Отметим, что списки опубликованы без указания турнира, мужского или женского, на котором предстоит работать арбитрам.

Фото: vk.com/fcska

Футбольные соревнования среди женщин на Олимпиаде состоятся с 21 июля по 6 августа, мужчины сыграют на турнире с 22 июля по 7 августа.

Напомним, ранее Пустовойтова получила назначение резервным арбитром на матч 27-го тура РПЛ между «Рубином» и «Краснодаром», который пройдет 25 апреля в Казани. До этого она не работала судьей в мужской премьер-лиге.

СпортФутбол
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