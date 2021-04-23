ФИФА включила Пустовойтову в список судей на Олимпийские игры в Токио
Российская судья Анастасия Пустовойтова указана в списке арбитров для работы в футбольном турнире, который пройдет в рамках Олимпийских игр в Токио летом 2021 года. Соответствующую информацию опубликовала Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА).
Пустовойтова вошла в список в качестве главного арбитра. Среди помощников указана еще одна российская судья, лайнсмен Екатерина Курочкина.
Отметим, что списки опубликованы без указания турнира, мужского или женского, на котором предстоит работать арбитрам.
Футбольные соревнования среди женщин на Олимпиаде состоятся с 21 июля по 6 августа, мужчины сыграют на турнире с 22 июля по 7 августа.
Напомним, ранее Пустовойтова получила назначение резервным арбитром на матч 27-го тура РПЛ между «Рубином» и «Краснодаром», который пройдет 25 апреля в Казани. До этого она не работала судьей в мужской премьер-лиге.
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