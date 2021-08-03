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«Яндекс.Погода»: в течение 30 минут ливень закончится

16:54, 03.08.2021
«Яндекс.Погода»: в течение 30 минут ливень закончится
Фото: скриншот

В Казани в течение получаса ливень должен прекратиться. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Погода».

Дождь идет во всех семи районах столицы Татарстана, судя по карте.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Синоптики Гидрометцентра РТ уже предупреждали о дожде во вторник. Специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков спрогнозировал в некоторых регионах Поволжья грозы и ураганы.

В ГУ МЧС РФ по РТ сегодня предупредили: из-за прогнозируемых метеорологических явлений на территории Татарстана увеличивается вероятность обрыва ЛЭП, обрушения рекламных конструкций, падения ветхих деревьев. Также могут произойти ДТП, происшествия на водных объектах и на авиационном транспорте, на аэродромах базирования и вертолетных площадках.

ОбществоТехнологии Татарстан
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