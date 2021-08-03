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ЦБ начал поиск претендентов на покупку банка «Открытие»

14:28, 03.08.2021
ЦБ начал поиск претендентов на покупку банка «Открытие»
Фото: cbr.ru

Центробанк РФ начал подготовку продаж акций санированного банка «Открытие». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно релизу, заявки от потенциальных инвесторов будут приниматься с 11 по 22 октября в электронном виде через личный кабинет участника информационного обмена или курьерской доставкой.

До этого срока инвесторы могут подать заявку на due diligence для оценки финансовой устойчивости банка, пишет РБК.

Продажа банка может осуществиться до конца 2021 года.

Ольга Плешкова
ОбществоЭкономикаБанки Татарстан
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