ЦБ начал поиск претендентов на покупку банка «Открытие»

Центробанк РФ начал подготовку продаж акций санированного банка «Открытие». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно релизу, заявки от потенциальных инвесторов будут приниматься с 11 по 22 октября в электронном виде через личный кабинет участника информационного обмена или курьерской доставкой.

До этого срока инвесторы могут подать заявку на due diligence для оценки финансовой устойчивости банка, пишет РБК.

Продажа банка может осуществиться до конца 2021 года.



Ольга Плешкова