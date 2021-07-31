В России на льготные кредиты для системообразующих предприятий направят еще 2,04 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России направит на льготные кредиты для системообразующих предприятий еще 2,04 млрд рублей. Соответствующе распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В марте 2021 года на поддержку системообразующих предприятий выделили 3,9 млрд рублей. Таким образом, общий объем выделенных на это средств за текущий год достигнет 5,94 млрд рублей.

Субсидирование процентной ставки (порядка 2,6%) по займам, выданным в 2020 году, за счет новых выделенных средств продолжится. Его период равен одному году с момента заключения кредитного договора и заканчивается не позднее 31 декабря 2021-ого, сообщается на сайте правительства РФ. Полученные средства системообразующие компании и организации могут тратить на зарплаты сотрудникам, аренду помещений и оборудования, закупку сырья, материалов и комплектующих и т.д.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По итогам 2020 года объем их льготного кредитования превысил 230 млрд рублей. По этой программе заключено более 300 договоров с крупнейшими российскими компаниями, благодаря чему была обеспечена их бесперебойная работа.

Напомним, системообразующие предприятия Татарстана за время пандемии коронавируса получили более 7 млрд рублей.



Татьяна Демина