Видеозвонки в Telegram теперь будут поддерживать до тысячи зрителей

Видеозвонки в Telegram теперь будут поддерживать до тысячи зрителей. Об этом заявили в администрации мессенджера.

Благодаря этому в Telegram можно транслировать лекции, концерты и другие массовые меороприятия. В режиме видеоконференции смогут одновременно транслировать видео с камеры или изображение с экрана до 30 участников.

В обновленной версии пользователи смогут замедлить или ускорить видеозапись, выбрав скорость 0.5, 1.5 или 2Х. Также появилась функция автоудаления сообщений через месяц, расширения функционала медиаредактора и улучшение встроенной камеры на IOS.

Возможность совершать групповые звонки в Telegram создатель приложения Павел Дуров анонсировал в конце апреля. Тогда в Telegram стала доступна функция приема платежей кредитными картами с помощью восьми встроенных платежных систем в любом чате, включая группы и каналы.

