Пользователям Telegram стала доступна новая функция

Пользователям Telegram стала доступна новая функция. «С сегодняшнего дня продавцы могут принимать платежи кредитными картами с помощью восьми встроенных платежных систем в любом чате, включая группы и каналы», — говорится в сообщении мессенджера.

Для оплаты пользователи могут выбрать любое приложение, в том числе Telegram для компьютеров. Также можно оставить чаевые, чтобы поддержать продавца.

В Telegram заверили, что платформа для платежей открытая и бесплатная: комиссии за операции не взимается, а платежная информация не хранится: «Реквизиты отправляются напрямую платежной системе, а адрес для доставки — продавцу, чтобы он мог отправить товар».

Фото: Фото: Василий Иванов (архив)

Платежные боты, позволяющие безопасно оплачивать покупки, работают в Telegram с 2017 года, добавили в мессенджере.

В прошлом году стало известно, что с 2021 года Telegram начнет монетизироваться за счет платных дополнительных функций. В мессенджере заверили, что большинство пользователей едва ли заметят серьезные изменения». Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина