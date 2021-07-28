Интернет-газета «Реальное время» поделится опытом с зумерами

«Реальное время» совместно с мобильным приложением ROUND! проводит среди будущих журналистов конкурс «Без уток». В рамках проекта издание предлагает школьникам взять интервью у интересной личности или сделать фоторепортаж.

Ребята в возрасте от 9 до 18 лет могут примерить на себя профессию журналиста — им предстоит взять интервью у эксперта в какой-либо области и опубликовать его в формате видеоролика или текста с серией фотографий/снимков экрана. А начинающим фоторепортерам предлагается в пяти фотографиях передать суть значимого для города события.

По словам исполнительного директора проекта ROUND! Камиллы Чинаховой, конкурс «Без уток» помогает школьникам с ранних лет познакомиться с профессией журналиста на практике: «Более того, такой шаг в детстве может стать вложением в будущее: помочь при выборе вуза и специальности. А общение с экспертами, по нашему опыту, позволяет подросткам понять, как действительно работает та или иная отрасль и, самое важное, как в нее попасть».

«Реальное время» считает необходимым поощрять молодежные инициативы для привлечения кадров в профессиональную среду, обмена опытом с новым поколением и тестирования новых форматов.

Конкурс проводится в онлайн-формате, на базе приложения ROUND!, которое можно скачать в AppGallerry или Google Play. Владельцы iOS-системы могут воспользоваться веб-версией round.zone. Для участия школьникам необходимо зарегистрироваться в приложении и выполнить один из конкурсных челленджей: «Интервью» или «Ты — фотожурналист!».

По итогам конкурса экспертами «Реального времени» будут определены один победитель и четыре призера в каждом челлендже. Победители получат возможность разместить свои материалы в разделе «Мероприятия» интернет-газеты «Реальное время» с указанием авторства и сертификат в маркет OZON номиналом 3000 рублей. Восемь призеров получат сертификат в интернет-магазин OZON на сумму 1000 рублей.

Победители и призеры также будут приглашены на онлайн-завтрак с экспертами профессии, в рамках которого представят свои конкурсные проекты и зададут вопросы, касающиеся профессионального пути.