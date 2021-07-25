Синоптики рассказали, какая погода будет в начале недели в Татарстане

Синоптики Гидрометцентра РТ рассказали, какая погода будет в начале следующей недели в Татарстане. Прогноз опубликован на сайте организации.

В понедельник, 26 июля, осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +20..+25 градусов. Во вторник днем и вечером в республике пройдет кратковременный дождь, местами грозы, ветер западный, северо-западный умеренный, днем и вечером местами сильный до 15—16 м/с. Ночью температуры опустятся до +9..+14, днем воздух прогреется до +20..+25.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В среду ночью местами пройдет небольшой дождь, днем без осадков. Днем ожидается до +25 градусов.

Ранее профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что последняя декада июля ожидается ниже климатической нормы на 3—4 градуса.



Татьяна Леухина