Twitter оштрафовали еще на 5,5 млн рублей за отказ удалять противоправный контент
В России вновь оштрафовали Twitter за отказ удалять противоправный контент. Мировой суд Таганского района Москвы наложил штраф в размере 5,5 млн рублей.
Twitter признали виновным в совершении двух административных правонарушений, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Общая сумма штрафов, полученных соцсетью, достигла 33,4 млн рублей.
Роскомнадзор в июне отчитался, что Twitter оставил в доступе почти 500 запрещенных постов. При этом среднее время выполнения требований по удалению противоправных материалов сократилось со 129 до 8 суток.
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