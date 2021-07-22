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Twitter оштрафовали еще на 5,5 млн рублей за отказ удалять противоправный контент

19:05, 22.07.2021
Twitter оштрафовали еще на 5,5 млн рублей за отказ удалять противоправный контент
Фото: Максим Платонов (архив)

В России вновь оштрафовали Twitter за отказ удалять противоправный контент. Мировой суд Таганского района Москвы наложил штраф в размере 5,5 млн рублей.

Twitter признали виновным в совершении двух административных правонарушений, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Общая сумма штрафов, полученных соцсетью, достигла 33,4 млн рублей.

Роскомнадзор в июне отчитался, что Twitter оставил в доступе почти 500 запрещенных постов. При этом среднее время выполнения требований по удалению противоправных материалов сократилось со 129 до 8 суток.

Татьяна Демина
ТехнологииТелекоммуникации
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