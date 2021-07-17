В Татарстане за неделю задержали 13 водителей за повторное управление автомобилем с тонировкой

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 6 по 12 июля задержали 13 водителей за повторное управление автомобилем с тонированными стеклами. В шести из указанных случаев суд назначил нарушителям административный арест, сообщили в Госавтоинспекции по РТ.



Всего с начала года в Татарстане за повторное управлением автомобилем с тонированными стеклами привлекли более 100 водителей. В ходе рейда с 6 по 12 июля сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности в республике более 1,8 тыс. водителей.

В ведомстве напомнили, что в случае повторного вождения машины с тонировкой водителя привлекают к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). Нарушителю грозит до 15 суток административного ареста.

В мае за управление машиной с тонированными стеклами к ответственности привлекли 3 188 водителей. В отношении 28 автомобилистов составили административные материалы за невыполнение требований снять тонировку.

Татьяна Демина