Депутат Госдумы Айрат Фаррахов обсудил с татарстанцами их проблемы на дежурстве в приемной «Мой депутат»

Сегодня депутат Государственной думы, член партии «Единая Россия» Айрат Фаррахов провел дежурство в приемной проекта «Мой депутат». Жители Татарстана с 2019 года оставляют свои обращения на онлайн-платформе или через горячую линию, после чего с ними связываются для обсуждения вопроса.

Айрат Фаррахов в рамках дежурства созвонился с порядка 10 обратившимися. На повестке стояли в том числе такие вопросы:

необходимость оплатить неработающей матери инвалида-колясочника свое содержание для сопровождения ребенка в санаторий на реабилитацию;

просьба перенести мусорную площадку у дома в другое место;

поднять на федеральном уровне вопрос финансирования создания инфраструктуры для многодетных семей, которым выдали землю;

просьба выдать ребенку с шрамами от ожогов путевку в санаторий.

Одним Фаррахов обещал посодействовать с просьбой, другим — обратиться в компетентные органы для решения вопросов, третьим, как, например, было в случае с инфраструктурой для собственного дома многодетной семьи, — разъяснил, какие меры на федеральном уровне уже приняты, чтобы оперативно обеспечить жителей необходимыми коммуникациями.