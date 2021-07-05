Депутат Госдумы Айрат Фаррахов обсудил с татарстанцами их проблемы на дежурстве в приемной «Мой депутат»
Сегодня депутат Государственной думы, член партии «Единая Россия» Айрат Фаррахов провел дежурство в приемной проекта «Мой депутат». Жители Татарстана с 2019 года оставляют свои обращения на онлайн-платформе или через горячую линию, после чего с ними связываются для обсуждения вопроса.
Айрат Фаррахов в рамках дежурства созвонился с порядка 10 обратившимися. На повестке стояли в том числе такие вопросы:
- необходимость оплатить неработающей матери инвалида-колясочника свое содержание для сопровождения ребенка в санаторий на реабилитацию;
- просьба перенести мусорную площадку у дома в другое место;
- поднять на федеральном уровне вопрос финансирования создания инфраструктуры для многодетных семей, которым выдали землю;
- просьба выдать ребенку с шрамами от ожогов путевку в санаторий.
Одним Фаррахов обещал посодействовать с просьбой, другим — обратиться в компетентные органы для решения вопросов, третьим, как, например, было в случае с инфраструктурой для собственного дома многодетной семьи, — разъяснил, какие меры на федеральном уровне уже приняты, чтобы оперативно обеспечить жителей необходимыми коммуникациями.ОбществоВластьИнфраструктураМедицина Татарстан
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