В Казани на двух улицах в некоторых домах отключат электричество

В Казани в связи с плановым ремонтом электросетевого оборудования завтра с 8.00 до 17.00 отключат электричество в некоторых домах. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского и Московского районов.

Света не будет по следующим адресам:

проспект Ибрагимова, дома 26а, 28а, 28, 30а, 30;

улица Восстания, дома 31, 33, 35, 37.

В начале июня в Московском районе Казани из-за отключения подстанции «Ленинская» без света остались дома по улицам Волгоградской, Тунакова, Восстания, Енисейской, Восход, Академика Королева. По некоторым данным, без электричества тогда остались 7 тыс. человек.



Алексей Нечаев