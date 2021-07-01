Мужская сборная России по волейболу назвала список кандидатов на Олимпиаду в Токио

Тренерский штаб сборной России по волейболу во главе с Туомасом Саммелвуо определился с расширенным списком кандидатов на поездку в Токио на Олимпийские игры — 2020.

В состав из 14 волейболистов вошли четыре представителя казанского «Зенита» — диагональный Максим Михайлов, блокирующий Артем Вольвич, доигровщик Дмитрий Волков и либеро Валентин Голубев.

В окончательный список на Олимпиаду войдут лишь 12 спортсменов, двое из нынешнего состава будут отсеяны чуть позже.

Состав сборной России по волейболу:

Связующие — Игорь Кобзарь, Павел Панков; диагональные — Максим Михайлов, Виктор Полетаев; блокирующие — Илья Власов, Артем Вольвич, Ильяс Куркаев, Иван Яковлев; доигровщики — Денис Богдан, Дмитрий Волков, Егор Клюка, Ярослав Подлесных; либеро — Евгений Баранов, Валентин Голубев.

Напомним, ранее стало известно, что знаменосцем российской сборной на Олимпиаде станет волейболист казанского «Зенита» Максим Михайлов.