В Казани СК просит домашнего ареста для владелицы завода ЖБИ за пьяное ДТП с квадрациклом

В эти минуты в Ново-Савиновском районном суде Казани рассматривается ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемой по делу о ДТП с квадроциклом в селе Ключищи. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.



Напомним, фигуранткой этого дела стала гендиректор и учредитель Казанского завода железобетонных изделий Людмила Судакова. По версии следствия, именно она 19 июня в нетрезвом состоянии не справилась с управлением квадроцикла, вследствие чего погибла 11-летняя пассажирка.

Напомним, трагедия произошла 19 июня в селе Ключищи Верхнеуслонского района Татарстана. 51-летняя женщина села за руль квадроцикла нетрезвой и повезла знакомую и двух ее детей на пристань, но по дороге въехала в сарай. В результате 11-летняя пассажирка скончалась, ее годовалая сестренка и мать получили ушибы. С ушибом была госпитализирована и сама водитель. Избрание ей меры пресечения было отложено до выписки.

Прокуратуру в суде представляет помощник прокурора района Евгения Апполонова. Ходатайство представителя Следкома она поддержала в полном объеме.