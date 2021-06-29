ЦБ создал пилотную группу из 12 банков для тестирования цифрового рубля

Фото: Анна Сейтумерова

Банком России сформирована пилотная группа из 12 банков для тестирования новой платформы цифрового рубля, сообщает RT ссылкой на пресс-релиз ЦБ.



В группу вошли 12 банков, которые захотели участвовать в пилотном проекте. Для этого они направили в Банк России соответствующие письма.

Цифровой рубль — проект по созданию новой платежной инфраструктуры. Цифровой рубль создается с целью повышения доступности и снижения стоимости платежей и переводов для граждан и бизнеса.

Фото: realnoevremya.ru

Разработку прототипа хотят завершить в декабре. В январе 2022 года планируется начать тестирование.

Маргарита Головатенко