ЦБ создал пилотную группу из 12 банков для тестирования цифрового рубля
Банком России сформирована пилотная группа из 12 банков для тестирования новой платформы цифрового рубля, сообщает RT ссылкой на пресс-релиз ЦБ.
В группу вошли 12 банков, которые захотели участвовать в пилотном проекте. Для этого они направили в Банк России соответствующие письма.
Цифровой рубль — проект по созданию новой платежной инфраструктуры. Цифровой рубль создается с целью повышения доступности и снижения стоимости платежей и переводов для граждан и бизнеса.
Разработку прототипа хотят завершить в декабре. В январе 2022 года планируется начать тестирование.
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