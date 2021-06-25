В Татарстане КАМАЗ не уступил дорогу легковушке — погибли два человека

Фото: прокуратура РТ

Сегодня утром на автодороге Актаныш — Кирово в Татарстане произошло ДТП с участие КАМАЗа, в котором погибли два человека. Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По предварительным данным, на перекрестке в сторону д. Ст. Сафарово грузовик с прицепом не уступил дорогу автомобилю ВАЗ- 2110. В результате ДТП на месте скончались водитель и пассажирка легковушки — муж и жена.

Фото: прокуратура РТ

На место аварии выехали прокурор района Сергей Назаров и его заместитель Руслан Загрутдинов. Обстоятельства инцидента выясняются.