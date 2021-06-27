В Казани автомобиль наехал на мать с двумя детьми на пешеходном переходе
На пешеходном переходе 26 июня напротив дома №17 по улице Ломжинской автомобиль сбил женщину с двумя детьми, сообщают очевидцы в соцсетях.
Автомобиль совершил наезд на мать и двоих детей, направляясь в сторону улицы Фучика. Пострадавших госпитализировали.
Ранним утром 26 июня в Казани на подъезде к Горьковскому шоссе опрокинулась фура. В результате происшествия перед кольцом на разъезде Восстания образовалась пробка.
За сутки в Казани произошло 80 ДТП: три случая с пострадавшими — одно опрокидывание и два наезда на пешеходов, остальные — с материальным ущербом.
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