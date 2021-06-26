Татарстан вошел в пятерку лидеров по активности в маркировке молочной продукции

Татарстан вошел в число лучших регионов по активности производителей в маркировке молочной продукции — в системе «Честный знак» числится 65 республиканских производителей, тогда как общее число зарегистрированных компаний — 346, сообщает Министерство сельского хозяйства РТ.



Топ-5 производителей из Татарстана по количеству введенных в оборот кодов маркировки составили «Челны Холод», «Чистая линия», «Фабрика Настоящего Мороженого», «Валио», «Хохланд Русланд».

Всего в Приволжском Федеральном Округе к маркировке молочной продукции присоединились 3 562 компании — производители, импортеры, а еще оптовые и розничные организации.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко