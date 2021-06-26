Новости промышленности

07:26 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Татарстан вошел в пятерку лидеров по активности в маркировке молочной продукции

07:20, 26.06.2021
Татарстан вошел в пятерку лидеров по активности в маркировке молочной продукции
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстан вошел в число лучших регионов по активности производителей в маркировке молочной продукции — в системе «Честный знак» числится 65 республиканских производителей, тогда как общее число зарегистрированных компаний — 346, сообщает Министерство сельского хозяйства РТ.

Топ-5 производителей из Татарстана по количеству введенных в оборот кодов маркировки составили «Челны Холод», «Чистая линия», «Фабрика Настоящего Мороженого», «Валио», «Хохланд Русланд».

Всего в Приволжском Федеральном Округе к маркировке молочной продукции присоединились 3 562 компании — производители, импортеры, а еще оптовые и розничные организации.

Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» опубликовало свежий материал о маркировке мороженого и о ее влиянии на цены и производство сладкого лакомства.

Маргарита Головатенко
ПромышленностьАгропром Татарстан Челны-Холод
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также