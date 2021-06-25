В Уфе пьяный мужчина грозился взорвать многоквартирный дом

Житель Уфы грозился взорвать многоквартирный дом №52 по улице Максима Горького. В МВД по Башкирии заявили, что неадекватный мужчина был пьян, сообщает «Башинформ».

Уфимец позвонил в экстренные службы и сообщил, что планирует устроить в доме взрыв. Каким образом он это хотел сделать, мужчина не уточнял.

На место происшествия выехали силовики. Мужчину задержали и доставили в полицию. В отношении него проходит проверка.

Кадры штурма квартиры уфимца попали в соцсеть. На видео видно, что силовики поднимаются в квартиру мужичины по лестнице.

Похожий случай сегодня произошел в Казани — задержали мужчину, запершегося в квартире дома на улице Рихарда Зорге, 77, и угрожавшего взорвать гранату. На него завели уголовное дело — его подозревают в угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина