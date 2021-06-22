Эксперты выяснили, какие авто в Казани чаще сменяют владельцев

Эксперты «Авито Авто» составили топ моделей автомобилей на вторичном рынке в Казани, которые меняют владельцев чаще всего. Речь идет об автомобилях, продаваемых с января по май этого года.



Как правило, более четырех владельцев указывается в машинах марки ВАЗ (LADA). Доля продаж автомобилей бренда с более чем четырьмя владельцами в январе–мае составила 27%.

Второе место в рейтинге занимает марка Opel (доля 5,4%), третье место присудили KIA (доля 4,9%). На четвертом месте Chevrolet (4,7%), замыкает пятерку BMW с долей 4,5%.

Если говорить о конкретных моделях машин, то первые четыре места из десяти занимают автомобили ВАЗ: это LADA 2114 Samara, Kalina, Priora и модель 2112. Пятерку замыкает Ford Focus. В десятку попали Honda Civic, ВАЗ (LADA) 2110, ВАЗ (LADA) 2113 Samara, Opel Astra и Daewoo Nexia.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане в мае перепродали 11,7 тыс. легковых автомобилей, что выше показателя прошлого года на 40,3%. По количеству перепроданных автомобилей Татарстан занял восьмое место среди регионов России.

Маргарита Головатенко