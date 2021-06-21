В Татарстане в мае перепродали 11,7 тыс. легковых автомобилей

В Татарстане в мае перепродали 11,7 тыс. легковых автомобилей, что выше показателя прошлого года на 40,3%. По количеству перепроданных автомобилей Татарстан занял восьмое место среди регионов России.

По данным «Автостата», больше всего автомобилей перепродали в Москве (24,8 тыс.) и Подмосковье (24,5 тыс.). Далее в списке идет Краснодарский край (19,6 тыс.), Санкт-Петербург (14,1 тыс.) и Башкирия (12,8 тыс.)

Всего в мае в России перепродали 417,4 тыс. легковых автомобилей — это на 55,5% больше, чем за год до этого.



Эксперты «Авито Авто» подсчитали, что в Казани семейная пара, где работают оба супруга, сможет накопить на автомобиль за 11 месяцев 13 дней. В прошлом году этот срок был больше и составлял 11 месяцев и 20 дней.



Ольга Плешкова