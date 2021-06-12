В Казани стали чаще продавать подержанные автомобили в «возрасте» до года

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По итогам пяти первых месяцев 2021 года в Казани выросло количество объявлений о продаже практически новых автомобилей с пробегом, выпущенных не позже года назад, — на 28,1%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто».

Средняя цена таких автомобилей в столице Татарстана составила 1 155 000 рублей, что на 14,9% больше по сравнению с прошлым годом и на 16,1% — по сравнению с 2019 годом.

В Казани стали предлагать и автомобили в «возрасте» от года до двух лет — число таких объявлений выросло на 3,2%.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Напомним, на вторичном рынке в Казани наибольшим спросом пользуются отечественные автомобили — ими интересуются 30% покупателей. Далее идут машины корейских, немецких, японских и американских марок.

За первый квартал 2021 года в Татарстане средняя стоимость подержанного автомобиля составила 355 тыс. рублей — это на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 12% больше, чем на конец 2020 года.