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Татарстан занимает первое место в ПФО по обороту розничной торговли

20:55, 12.06.2021
Татарстан занимает первое место в ПФО по обороту розничной торговли
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан занимает первое место в ПФО по обороту розничной торговли, общественного питания и платных услуг. Об этом сообщает Татарстанстат.

В целом по России республика занимает седьмое место по данному показателю.

В мае Татарстанстат сообщал, что в марте 2021 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 85 млрд рублей — это на 5,4% больше, чем в феврале 2021 года.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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