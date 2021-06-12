Татарстан занимает первое место в ПФО по обороту розничной торговли
Татарстан занимает первое место в ПФО по обороту розничной торговли, общественного питания и платных услуг. Об этом сообщает Татарстанстат.
В целом по России республика занимает седьмое место по данному показателю.
В мае Татарстанстат сообщал, что в марте 2021 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 85 млрд рублей — это на 5,4% больше, чем в феврале 2021 года.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым