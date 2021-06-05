В Татарстане задержали мужчину, оформившего кредитку по чужому паспорту

В Татарстане полицейские задержали 45-летнего жителя Пестречинского района. Его подозревают, в получении кредита при помощи чужого паспорта.

Через интернет мужчина оформил на себя кредитную карту номиналом 100 тысяч рублей. Деньги он потратил на свои нужды.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчина находится под подпиской о невыезде.



Ольга Плешкова