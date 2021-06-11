«Нефтехимик» объявил о переходе четырех футболистов

«Нефтехимик» объявил о переходе в команду четырех новых футболистов.

Контракты с нижнекамским клубом подписали защитники Алексей Бердников и Павел Котов, а также полузащитники Кирилл Родионов и Денис Талалай. Все четыре игрока уже находятся в расположении команды и готовятся к старту сезона ФНЛ.

Котов и Родионов вместе играли за московский «Велес», Бердников перешел в «Нефтехимик» из астраханского «Волгаря», а последним местом работы Талалая была томская «Томь». Все четверо достались клубу бесплатно, игроки находились в статусе свободных агентов.

Кроме этого, нижнекамский клуб сообщил о продлении трудовых соглашений с пятью игроками основного состава. Новые контракты с «Нефтехимиком» подписали вратарь Вячеслав Исупов, защитники Марат Ситдиков и Лев Потапов, а также полузащитники Александр Юшин и Давид Хубаев.

Еще один сезон продолжают действовать соглашения с вратарем Андреем Голубевым, полузащитниками Михаилом Яковлевым, Никитой Калугиным, Романом Денисовым и Вагизом Галиулиным, а также форвардами Артемом Котиком и Мераби Уридией.

Напомним, ранее «Нефтехимик» сообщил об аренде хавбека «Уфы» Данила Емельянова сроком до конца следующего сезона. Уфимцы в свою очередь интересуются нападающим нижнекамского клуба Уридией.