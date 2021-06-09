«Нефтехимик» арендовал футболиста «Уфы» Емельянова

«Нефтехимик» объявил о переходе в команду полузащитника «Уфы» Данилы Емельянова.

Следующий футбольный сезон 21-летний воспитанник уфимской академии проведет в Нижнекамске. Клубы подписали между собой арендное соглашение.

Прошедший сезон Емельянов провел в аренде в астраханском «Волгаре», сыграв за команду 22 матча. Всего за главную команду «Уфы» футболист успел провести 17 матчей в РПЛ.

Эта сделка может стать частью трансфера нападающего «Нефтехимика» Мераби Уридии. Сообщалось, что в услугах футболиста заинтересована «Уфа».