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«Нефтехимик» арендовал футболиста «Уфы» Емельянова

13:12, 09.06.2021
«Нефтехимик» арендовал футболиста «Уфы» Емельянова
Фото: vk.com/ufafc

«Нефтехимик» объявил о переходе в команду полузащитника «Уфы» Данилы Емельянова.

Следующий футбольный сезон 21-летний воспитанник уфимской академии проведет в Нижнекамске. Клубы подписали между собой арендное соглашение.

Прошедший сезон Емельянов провел в аренде в астраханском «Волгаре», сыграв за команду 22 матча. Всего за главную команду «Уфы» футболист успел провести 17 матчей в РПЛ.

Эта сделка может стать частью трансфера нападающего «Нефтехимика» Мераби Уридии. Сообщалось, что в услугах футболиста заинтересована «Уфа».

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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