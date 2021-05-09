«Химки» и «Уфа» интересуются нападающим «Нефтехимика» Мераби Уридией

Нападающий «Нефтехимика» Мераби Уридия заинтересовал два клуба Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Евроставка».

По данным источника, футболист входит в сферу интересов подмосковных «Химок», а также «Уфы», которая рассматривает также кандидатуру Махира Эмрели из «Карабаха».

Фото: vk.com/fcneftekhimik

28-летний Уридия выступает за «Нефтехимик» с 2017 года. В сезоне-2018/19 вместе с нижнекамским клубом стал победителем Первенства ПФЛ и был признан лучшим игроком турнира в группе «Урал-Приволжье».

В текущем чемпионате ФНЛ он провел за клуб 36 матчей, в которых забил 17 голов. Форвард нижнекамцев занимает третье место в списке лучших бомбардиров турнира в сезоне-2020/21.

Отметим, что летом Уридия продлил контракт с «Нефтехимиком».