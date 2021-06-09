Мировая лига смешанных единоборства ACA впервые проведет турнир в Казани

11 июня в Ледовом дворце спорта «ТАТНЕФТЬ АРЕНА» пройдет турнир ACA 124, на котором болельщиков ожидают сразу 11 супер-боев с участием топовых спортсменов организации.

В главном бою легендарный российский боец Венер Галиев проведет бой против опасного бразильца Хардесона Батисты. Первопроходец российских ММА, настоящий воин Венер Галиев 21 год выступает в клетке и в свои 45 лет доказывает, что возраст — это только цифра, и продолжает сокрушать соперников. Каждый его бой — это конкуретное противостояние. На счету Галиева 32 профессиональные победы, включая 20 финишей. Яркий представитель ударной техники Хердесон Батиста выходит на предстоящий бой после яркой победы над Лукашом Коперой.

В карде ACA 124 будут выступать четверо татарских бойцов ММА, среди которых большой интригой станет поединок Ленара Сулейманова, который 11 июня дебютирует в ведущем бойцовском промоушене АСА, подписав контракт сразу на несколько боев. Противостоять Сулейманову будет бразилец Алан Гомеш. Помогут ли родные стены и поддержка болельщиков Сулейманов пройти опытного бразильца?!

Полный кард турнира в прикрепленном файле.

ТАТНЕФТЬ АРЕНА, 11 июня, ул. Чистопольская, 42, Начало турнира в 18.15

10 июня пройдет церемония взвешивания участников турнира.

АСА — крупнейшая лига смешанных единоборств (ММА) в мире со штаб-квартирой в России. ACA — лидер российского и европейского рынка единоборств с крупнейшим ростером бойцов: свыше 300 спортсменов из 25 стран находятся на контракте с организацией.

https://www.aca-mma.com/