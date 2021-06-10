«СеллерМАРКЕТ» представил на ECOMExpo’21 собственное ИТ-решение для продавцов — агрегатор маркетплейсов

Фото: предоставлено компанией «СеллерМАРКЕТ»

Накануне в московском ЦВК «Экспоцентр» татарстанская компания «СеллерМАРКЕТ», технологический и сервисный партнер Ozon и «Яндекс.Маркет», презентовала Единый личный кабинет продавца для более чем 30 маркетплейсов LK.MARKET (16+). Площадка для анонсирования нового собственного продукта была выбрана неслучайно. ECOMExpo’21 — крупнейшая в России ежегодная выставка технологий для e-commerce, в которой в офлайн-формате принимают участие более чем 10 тысяч делегатов. На форуме представляют решения для развития онлайн-продаж и цифровых экосистем.

Единый личный кабинет продавца для маркетплейсов LK.MARKET — это сервис, через который можно вести продажи сразу на нескольких площадках, не вдаваясь в технологические нюансы. Как поясняет директор «СеллерМАРКЕТ» Ренат Шафигуллин, во время пандемии в 2020 году спрос на продвижение на маркетплейсах существенно вырос, поэтому в компании приняли решение разработать свой продукт, с помощью которого предприниматели могут закрывать сразу несколько вопросов, включая сокращение ошибок при отгрузках, сквозную аналитику и управление продажами. Изначально продукт создавался для малого бизнеса и самозанятых, но в процессе реализации интерес к нему появился и у крупных компаний, представленных на всеми известных онлайн-площадках.



LK.MARKET — это сервис, через который можно вести продажи сразу на нескольких площадках

Загрузить карточки товаров LK.MARKET можно не только из маркетплейсов, но и с сайта или соцсетей. Автоматизированная система позволяет одновременно заводить сотни карточек товаров.

Это своего рода агрегатор маркетплейсов, позволяющий объединить все карточки товаров в едином продукте. В LK.MARKET доступна прогнозная аналитика, данные которой позволяют эффективно выстраивать продажи и логистику. Так, чтобы не было больших переплат с огромными счетами за хранение, с которыми нередко сталкиваются крупные поставщики.

Кроме того, LK.MARKET интегрирован с зарубежными маркетплейсами и оснащен всем функционалом для выхода на российский рынок иностранных производителей. Мультиязычный интерфейс сервиса позволяет им заводить карточки товаров на своем родном языке, а далее автоматический перевод контента адаптирует описания товаров под конкретный российский маркетплейс. И наоборот, отечественные производители могут аналогичным образом быстро запустить продажи за рубежом.

— Общий товарный каталог, массовое создание карточек, мультиязычный интерфейс, автопереводы описаний товаров, сводная аналитика с уведомлениями в Telegram, управление продажами и комплексная техподдержка по всей территории РФ — вот только несколько базовых преимуществ нового сервиса. При схеме работы со своего склада вы сможете через LK.MARKET получать заказы. Данный продукт позволяет выходить не только на российские, но и на зарубежные маркетплейсы, поскольку располагает мультиязычным интерфейсом и автоматическим переводом контента: даже зарубежные поставщики, желающие выйти на российский рынок, смогут использовать наш сервис. При этом LK.MARKET очень доступен функционально и по цене, в нем могут работать даже самозанятые, — отмечает Анна Шафигуллина, руководитель направления «СеллерМАРКЕТ».

— С помощью продукта LK.MARKET можно выйти и на зарубежные маркетплейсы, такие как Amazon, Ebay, AliExpress. Языковую проблему наш сервис решает автоматически, обеспечивая мультиязычность как интерфейса, так и товарного контента. Техническая поддержка LK.MARKET работает круглосуточно и по всей России, — добавляет Рушан Гарипов, технический директор «СеллерМАРКЕТ».

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