Жительницу Иннополиса, упавшую с ребенком с электросамоката, оштрафовали на 5 тысяч рублей

Жительницу Иннополиса суд признал виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности своему годовалому сыну — она упала с ребенком во время катания на электросамокате. Обвинительное заключение поддержала прокуратура Верхнеуслонского района, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Днем 31 августа 2020 года 35-летняя женщина зафиксировала на груди годовалого сына при помощи приспособления для переноски детей и отправилась кататься на электросамокате. В какой-то момент она не справилась с управлением и упала на тротуар. В результате ребенок получил тяжелые травмы головы.

Свою вину женщина не признала. Государственное обвинение запросило для подсудимой 50 тысяч рублей штрафа. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.

Сегодня Следственный комитет России призвал МВД и Минтранс побыстрее разработать регламенты по использованию электросамокатов. Также ведомство готовит собственные предложения, направленные на регламентацию использования указанных средств индивидуальной мобильности.



Ольга Плешкова