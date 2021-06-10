В Казани стартует суд над обвиняемым во взятках экс-главой ПИЗО Бугульмы

Перед Советским райсудом Казани предстанет сегодня экс-председатель Палаты имущественных и земельных отношений Бугульминского района Марат Хисматуллин. Его обвиняют в получении взяток и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Вину бывший чиновник не признает, под стражей он находится с августа 2020-го.



Вместе с Хисматуллиным на скамью подсудимых сядет безработный Сергей Романов, признавший вину в посредничестве взяткам. В отношении него ранее был избран домашний арест.

Напомним, на старте расследования этого дела экс-главе ПИЗО инкриминировали лишь одну взятку. По версии сотрудников СК, к директору ООО «Пандора», занимавшегося строительством станций сотовой связи, обратился Романов и сообщил о возможности получить земельные участки в Бугульме за взятку должностному лицу. Первоначально речь шла о 400 тысячах рублей и пяти участках, первый транш в 240 тысяч рублей был передан еще в декабре 2019-го. Однако коррупционная схема не сработала — подрядчик сотового оператора получил отказ в исполкоме и заявил в правоохранительные органы.

Когда за Романовым пришли, он дал показания против Хисматуллина. В ходе расследования в деле появились новые эпизоды.

Ранее в Казани по подозрению в посредничестве взятке 10 млн рублей задержали ВИП-налогововика, что 17 лет отвечал за налоги в Бугульме, Лениногорске, Азнакаево и Бавлах.