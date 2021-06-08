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В центре Казани затруднено движение из-за сильного ливня

22:20, 08.06.2021
В центре Казани затруднено движение из-за сильного ливня
Фото: скриншот

В центре Казани поздно вечером образовались пробки из-за того, что улицы затопило в результате ливня. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» по состоянию на 22.20.

Как показывает сервис, движение затруднено по улицам Лево-Булачной и Право-Булачной. Пробка образовалась от театра им. Камала до улицы Пушкина. Также движение затруднено по улице Марселя Салимжанова.

В соцсетях пользователи выкладывают видео и фото затопленных дорог.

Фото: скриншот / соцсети

Также в Казани уже успело сильно затопить проспект Амирхана.

АвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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