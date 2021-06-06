Кабмин РФ потратил на поддержку экономики в пандемию 4 трлн рублей

Во время пандемии Кабмин России потратил на поддержку экономики в общей сложности 4 трлн рублей. Такие данные озвучил вице-премьер РФ Андрей Белоусов на сессии в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы спалили на этой истории [на поддержке экономики в период пандемии ] 4 трлн рублей, у вас [металлургов] ничего не взяв. Мы взяли у банков в виде заимствований», — цитирует спикера ТАСС.

По словам Белоусова, сейчас восстановление экономики в России опережает прогнозы примерно на два месяца.

Ранее Белоусов рассказал, когда начнут отбирать 500 заведений общепита для эксперимента по отмене НДС.

Ольга Плешкова