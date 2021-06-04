Белоусов рассказал, когда начнут отбирать 500 заведений общепита для эксперимента по отмене НДС

Фото: Максим Платонов

Эксперимент по отмене НДС для заведений общепита может стартовать осенью и будет длиться не менее года. Об этом рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Помимо отмены НДС для заведений сферы общественного питания, обсуждается снижение ставки и страховых взносов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— 500 компаний, они, в принципе, существуют, отобраны Федеральной налоговой службой. Я думаю, что осенью. Там должны выйти нормативные документы все, точно сказать вам не могу окончательно, — приводит его слова ТАСС.

Вице-премьер добавил, что правительство может расширить эксперимент на турбизнес в случае «обеления» компаний.

Сегодня президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, предложил освободить предприятия общепита от налога на добавленную стоимость (НДС), если выручка компании не превышает 2 млрд рублей. Полное выступление российского лидера на ПМЭФ — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина