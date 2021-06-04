Онлайн-конференция «Академическое лидерство и магистратура. Новые стратегии» стартует 7 июня

Благотворительный фонд Владимира Потанина и НИТУ «МИСиС» организуют онлайн-конференцию «Академическое лидерство и магистратура. Новые стратегии», которая состоится с 7 по 10 июня 2021 г.

Участниками конференции станут представители Министерства образования России, руководители высших учебных заведений России, ведущие российские и зарубежные эксперты в области магистратуры, представители бизнес-сообщества, преподаватели магистратуры, победители грантового конкурса Фонда Потанина и все те, кто интересуется темой развития высшего образования.

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «Вызовы времени, в котором мы живем, требуют постоянного развития и движения вперед. В образовании на первый план выходит формирование среды, подготовка востребованных кадров, устойчивость магистратуры, поддержка активной позиции преподавателей и студентов — то, что составляет такое многогранное понятие как академическое лидерство. Именно оно станет темой нашей ежегодной конференции, которую в этом году Фонд проводит в партнерстве с НИТУ «МИСиС», одним из наиболее динамично развивающихся научно-образовательных центров страны. Надеемся, что обмен передовым опытом и общение на конференции поможет участникам найти ответы на многие вопросы или, наоборот, определит новые ориентиры для творческого поиска».

В первый день конференции, 7 июня, с 10:00 до 12:00, состоится пленарная сессия «Академическое лидерство и магистратура. Новые стратегии». Эксперты обсудят взаимосвязь академического лидерства и репутации университетов, ключевые элементы академического лидерства, его влияние на конкурентоспособность образовательных программ вуза, а также важность «третьей миссии» университета для развития магистратуры. С 12:15 до 14:15 будет проходить дискуссия «Формула академического лидерства: создание условий для развития магистратуры».

На 8 июня запланирован трек «Чему учить в магистратуре: содержание магистерских образовательных программ», в рамках которого состоятся две дискуссии: «Чему учить в магистратуре: мнения стейкхолдеров» (10:00 — 11:30) и «Будущее, которое начинается уже сегодня» (11:30 — 13:00). Эксперты расскажут о популярных профессиях на рынке труда в России и перспективах трудоустройства выпускников магистратуры, а также о том, как университеты могут преодолеть разрыв между компетенциями выпускников и запросами работодателей.

Третий день конференции объединен общей темой «Как учить в магистратуре: новые технологии для нового времени». В рамках этого дня пройдут два мероприятия: дискуссия «Система развития педагогического мастерства для обеспечения качества программ магистратуры» (10:00 — 11:30) и представление кейсов «Современные форматы реализации магистерских программ» (11:30 — 13:00). Участники поделятся экспертным мнением о развитии педагогического мастерства для обеспечения высокого качества обучения, технологиях педагогического дизайна при создании образовательных программ, современных форматах реализации магистерских программ, а также моделях организации обучения в магистратуре.

Заключительный день конференции будет посвящен обсуждению конкурентоспособности и устойчивости магистерских программ. В частности, эксперты сосредоточатся на обсуждении следующих тем: онлайн-формат как способ повышения конкурентоспособности магистерских программ, стратегии привлечения лучших студентов, академическая мобильность в магистратуре, а также технологии продвижения магистерских программ.

Участие бесплатное по предварительной регистрация по ссылке.

Пресс-агент Фонда Потанина: fondpotanin@ortacommunications.com