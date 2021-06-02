В Казани в среду вечером образовались 7-балльные пробки
В Казани в среду вечером образовались 7-балльные пробки. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Пробки» по состоянию на 17.43.
Движение затруднено на проспекте Ямашева, на Сибирском тракте, на улицах Петра Витера, Копылова, Максимова. Большая пробка образовалась от улицы Ленинградской до улицы Камчатской.
Также заторы образовались на улицах Вишневского, Ершова, Гвардейской, Аделя Кутуя, М. Салимжанова, Татарстан, Технической, на Оренбургском тракте.АвтоБизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан
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