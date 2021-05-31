В Казани 840 подростков состоят на учете в ОВД из-за неблагополучных родителей

В Казани 840 подростков состоят на учете в органах внутренних дел из-за того, что родители находятся в разных неблагоприятных социальных условиях — злоупотребляют алкоголем, являются неблагополучными и т.д. Об этом сообщила замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

Всего в Казани всего 421 семья находится в социально-опасном положении, в них проживают 834 ребенка.

— Не всегда одетые, сытые и даже образованные дети могут быть добры и человечны, и мы должны, оторвавшись от гаджетов, разделить ответственность за этих детей, в том числе родителей, которые не занимаются воспитанием. Поэтому призываю всех жителей Казани разделить ответственность за воспитание наших детей, — заявил мэр города Ильсур Метшин на деловом понедельнике.

Напомним, для предупреждения экстремизма среди молодежи в Татарстане хотят повышать психологическую помощь.