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Для предупреждения экстремизма среди молодежи в РТ будут повышать психологическую помощь

12:50, 25.01.2020 2
Для предупреждения экстремизма среди молодежи в РТ будут повышать психологическую помощь
Фото: tatarstan.ru

Сегодня в Доме правительства на заседании республиканской антитеррористической комиссии обсудили вопрос о дополнительных мерах по предупреждению распространения экстремизма. Бороться с идеологией терроризма предложили психологической поддержкой.

По данным руководителя аппарата антитеррористической комиссии в РТ Ильдара Галиева, участившиеся случаи актов насилия связаны с проблемами психического и психологического благополучия детей. Каждый пятый подросток в мире страдает нарушениями психического здоровья. Больше всего в помощи нуждаются дети из неблагополучных семей и те, кто не может наладить отношения со сверстниками, передает пресс-служба президента РТ.

Для увеличения психологической помощи утверждены комплексный план реализации концепции формирования и развития психологической помощи, межведомственный экспертный совет психологов.

Ранее в Татарстане на видео сняли жестокую драку третьеклассницы с пятиклассником.

Общество Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:09
    Сюр
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  • Анонимно 13:16
    Повышать нужно уровень жизни. Или история повторится и произойдёт очередная смена "илит".
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