Женская сборная России уступила Нидерландам в Лиге наций по волейболу

Сборная России по волейболу уступила команде Нидерландов (1:3) в третьем матче Лиги наций, проходящем в эти дни в Италии.

Российские волейболистки взяли третий сет, но сравнять счет и перевести игру на тай-брейк не смогли. Это первое поражение сборной на турнире в рамках Лиги наций. Ранее россиянки обыграли команды Германии и Бельгии.

После трех сыгранных туров в активе сборной России пять набранных очков. Теперь команде предстоит три дня отдыха, после чего в понедельник она сыграет с хозяйкой турнира, Италией.

Россия — Нидерланды — 1-3 (14:25, 22:25, 25:25, 20:25).