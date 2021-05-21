В Казани приставы закрыли рынок на 10 суток из-за антисанитарии

Фото: Пресс-служба судебных приставов

По решению суда приставы на 10 суток приостановили деятельность рынка в Советском районе Казани. После проверки Роспотребнадзора РТ там подтвердились нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба УФССП России по Татарстану.



Так, на рынке не было условий для мытья использованной тары и сбора пищевых отходов, некоторые торговые павильоны не были обеспечены системами водоснабжения и канализации, в общем коридоре отсутствовала вентиляция, не выдерживался температурный режим. Внутренняя отделка не позволяла проводить влажную уборку, а на территории рынка разгуливали бездомные животные.

Юрлицо признали виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.4 КоАП РФ.

Маргарита Головатенко