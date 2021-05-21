Верховный суд Татарстана присудил выплатить пострадавшей от укуса скорпиона 150 тысяч

Верховный суд Татарстана присудил заплатить укушенной скорпионом покупательнице из Зеленодольска 150 тысяч рублей, подняв сумму компенсации морального вреда потерпевшей и штрафа за нарушение закона «О защите прав потребителей» более чем втрое, чем назначил Зеленодольский городской суд.

Случай произошел с жительницей Зеленодольска Инной Цыфаркиной в конце прошлого лета. Женщину ужалил скорпион, который оказался в пакете с виноградом из супермаркета.

Суд первой инстанции, куда обратилась пострадавшая, удовлетворил иск частично, взыскав 30 тысяч в качестве компенсации морального вреда и еще 15 тысяч — в качестве штрафа в пользу потерпевшей. Однако защита добилась пересмотра дела, и Верховный суд РТ вынес решение — увеличил сумму компенсации до 100 тысяч рублей, а штраф — до 50 тысяч.

Подробнее об этой истории читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова