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В Казани образовались 8-балльные пробки

17:49, 18.05.2021
В Казани образовались 8-балльные пробки
Фото: pixabay.com

В Казани во вторник вечером образовались 8-балльные пробки. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Карты» по состоянию на 17.49.

Огромный затор образовался на улице Академика Арбузова: он тянется от проспекта Победы и до Сибирского тракта. Встали улицы Космонавтов, Аграрная, Ершова, Мамадышский тракт.

Пробка из-за ДТП возникла возле «Ак Барс Арены». Движение затруднено на Кировской дамбе, улицах Фрунзе, Восстания, Тэцевской, Дементьева, Копылова, Петра Витера, Камчатской.

АвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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