В Казани образовались 8-балльные пробки
В Казани во вторник вечером образовались 8-балльные пробки. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Карты» по состоянию на 17.49.
Огромный затор образовался на улице Академика Арбузова: он тянется от проспекта Победы и до Сибирского тракта. Встали улицы Космонавтов, Аграрная, Ершова, Мамадышский тракт.
Пробка из-за ДТП возникла возле «Ак Барс Арены». Движение затруднено на Кировской дамбе, улицах Фрунзе, Восстания, Тэцевской, Дементьева, Копылова, Петра Витера, Камчатской.АвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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