В России в качестве самозанятых ежедневно регистрируются более 5 тыс. человек

Фото: Василий Иванов

Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что в России в качестве самозанятых ежедневно регистрируется более 5 тыс. человек. Всего с запуска эксперимента в 2019 году зарегистрировались более 2 млн граждан.

Основными видами деятельности самозанятых россиян являются перевозка пассажиров, доставка, строительство, консультирование и сдача квартир в аренду.

«Сейчас можно смело сказать, что мы создали необременительные налоговые условия и удобную инфраструктуру для самозанятых, чтобы все больше людей в стране захотели воспользоваться этим льготным режимом и легализовать свою деятельность», — заключил Сазанов.

Фото: Ринат Назметдинов

Большая часть самозанятых входит в возрастную группу 30—40 лет, сообщается на сайте Минфина России. При этом в Санкт-Петербурге, Омской, Саратовской, Воронежской и Тюменской областях их средний возраст составляет 33 года.

Отметим, по данным Федеральной налоговой службы, ежедневно самозанятые зарабатывают более 1 млрд рублей. С января 2019 года самозанятые зарегистрировали доходы на сумму 327 миллиардов рублей. В общей сложности они заплатили налогов на 8 миллиардов рублей.

Татьяна Демина