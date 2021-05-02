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Искусственный интеллект научили оценивать риск смерти от COVID-19

06:24, 02.05.2021
Искусственный интеллект научили оценивать риск смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Ученые научили искусственный интеллект оценивать степень риска летального исхода при коронавирусе — ИИ смотрит на пять наиболее опасных факторов риска, повышающих вероятность смерти, сообщает «РИА Новости».

Пять факторов риска, повышающих вероятность смерти:

  • артериальная гипертензия (50%);
  • ишемическая болезнь сердца (36%);
  • ожирение (30%);
  • сахарный диабет (18%);
  • возраст старше 60 лет (54%).
Фото: realnoevremya.ru

В прошлом году Росздравнадзором была зарегистрирована система Webiomed, помогающая врачу принимать решения по тактике ведения пациента на основе ИИ. Программа ищет подозрения на коронавирус по 14 симптомам, а риски оценивает через анализ клинических состояний в электронных документах пациента. Сюда входят, помимо названных факторов, возраст, индекс массы тела, инсульт, фибрилляция предсердий, хронические заболевания легких, злокачественные новообразования.

В марте коронавирус стал основной причиной смерти 15 003 россиян. Еще у 2 454 умерших в марте россиян COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но вирус не был идентифицирован. У 4 857 умерших в марте россиян COVID-19 сопутствовал другим заболеваниям, но никаким образом не повлиял на наступление летального исхода.

Маргарита Головатенко
ТехнологииITОбществоМедицина
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