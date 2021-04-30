В Казани закрыли поворот на улицу Тихомирнова
В Казани закрыли поворот на улицу Тихомирнова с улицы Вишневского для автомобилей. Об этом сообщил «Реальному времени» очевидец.
В центре столицы Татарстана затруднено движение в связи с проведением Евразийского межправительственного совета, в котором принимают участие главы правительств нескольких стран.
Утром для автомобилистов перекрыли несколько улиц.
Мэрия попросила с пониманием относиться к временным неудобствам.ПроисшествияАвто Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым